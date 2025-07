Inter U23, Vecchi: Orgoglioso di portare avanti questo progetto"

Vecchi è molto chiaro su quello che dev'essere l'obiettivo dei calciatori dell'Under23: lavorare per entrare in prima squadra. "I valori che serviranno sono la passione e l'umiltà. Serve la consapevolezza che bisogna lavorare, essere determinati, concentrati e avere la costanza di impegnarsi ogni giorno per raggiungere l’obiettivo che in questo caso per i ragazzi è quello di andare a giocare in Prima Squadra. La formazione dell’U23 è propedeutica perché qualche ragazzo possa andare direttamente in Prima Squadra; se non sarà così, usciranno molto più pronti per un’esperienza fuori. Allo stesso tempo, bisogna raggiungere risultati: la classifica necessita di vittorie. Bisogna abbinare la formazione dei giovani a risultati importanti perché quando si indossa questa maglia i risultati vanno fatti".