Il Como vola: Fabregas terzo, la Samp crolla a Brescia. Bari ko col Lecco

SERIE B

I blucerchiati travolti 3-1 al Rigamonti, pugliesi in crisi nera. L'ex Arsenal firma il blitz col Sudtirol

© italyphotopress Si completa il quadro del quindicesimo turno di Serie B: altro tonfo della Sampdoria di Andrea Pirlo, sconfitta 3-1 al Rigamonti per mano del Brescia. Jallow, Borrelli e Bjarnason a segno nel primo tempo, di Giordano il gol della bandiera per Pirlo. Sconfitta anche per il Bari, che cade per 1-0 sul campo del Lecco: decisivo il gol di Buso al 70’. Vince invece il Como di Fabregas, che piega 1-0 il Sudtirol e vola al terzo posto in classifica.

SUDTIROL-COMO 0-1

Continua a vincere il Como, corsaro per 1-0 sul campo del Sudtirol. Nei primi quarantacinque minuti sono poche le emozioni del match: i ritmi sono piuttosto bassi, con la squadra di Fabregas che cerca di mettere in atto il suo consueto possesso del pallone prolungato. Verso la fine del primo tempo gli ospiti aumentano l’intensità offensiva, ma la prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0. In avvio di ripresa i biancoblù continuano a premere sull’acceleratore e al 73’ riescono a sbloccare la partita: sugli sviluppi di un corner Abildgaard riceve palla sul secondo palo, e conclude con il sinistro teso che si insacca alle spalle di Poluzzi. Nel finale gli altoatesini provano in tutti modi a riportare l’incontro in equilibrio, senza però avere successo. Vince il Como 1-0 e sale a 28 punti, al terzo posto in classifica (-5 da Parma e Venezia in vetta). Fermo a quota 17 il Sudtirol, tredicesimo in solitaria.

BRESCIA-SAMPDORIA 3-1

Nuovo tonfo della Sampdoria, che al Rigamonti viene travolta 3-1 dal Brescia. I lombardi cominciano subito bene, e al 10’ riescono a stappare la partita con la zampata di Jallow, su assist di Galazzi. La squadra di Pirlo fatica a reagire, e al 34’ cade di nuovo: azione personale splendida di Borrelli, che conclude con un sinistro sottomisura dopo un batti e ribatti in area. Al 41’ gli uomini di Maran calano il tris, con il contropiede perfetto avviato e finalizzato da Bjarnason. Nel secondo tempo i blucerchiati cercano di trovare le forze per provare ad accorciare l’incontro, ma il gol della bandiera di Giordano arriva solamente all’86’, quando è oramai troppo tardi. Vince il Brescia 3-1 e sale all’undicesimo posto, a quota 18 punti, scavalcando proprio la Samp, ferma a 16.

LECCO-BARI 1-0

Cade ancora il Bari, sconfitto 1-0 in casa del Lecco. Prima frazione di gioco piuttosto nervosa, con tanti cartellini gialli e un gioco piuttosto spezzettato. I biancorossi cercano di fare la partita, ma poco prima del duplice fischio i lombardi vanno vicini al vantaggio, con la traversa colpita da Crociata al 43’ su punizione: si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Al rientro dopo l’intervallo il Bari cerca di sfruttare maggiormente le ripartenze, ma a colpire è il Lecco: al 70’ punizione dalla trequarti di Crociata, respinta di Brenno e tap-in vincente di Buso, che fa 1-0. Dopo lo svantaggio gli uomini di Marino fanno partire il forcing finale per provare a strappare un punto, ma la formazione allenata da Bonazzoli si difende bene e porta a casa la vittoria. Successo del Lecco per 1-0, che sale a 16 punti e si stacca lievemente dalla zona retrocessione diretta. Fermo a 18 il Bari, ora in netta crisi.