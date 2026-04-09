Il Como sfida l'Inter, dubbi Ramon e Jesus Rodriguez

Il Como cerca di ritrovare la via della vittoria dopo il pari contro l'Udinese ma dovrà farlo in uno dei match più complicati, contro l'Inter capolista, un antipasto del confronto della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì 21. Per la sfida di campionato potrebbe non essere a disposizione Ramon che oggi ha svolto lavoro differenziato, si cercherà di capire se ci sono margine di recupero per domenica sera ma non è certo. Anche Jesus Rodriguez non è al meglio della condizione e potrebbe non farcela contro l'Inter. In attacco favorito Douvikas.