Il Como cerca di fermare la capolista Napoli

La vittoria in casa della Fiorentina ha rilanciato il Como in classifica. Un successo che ha permesso ai lariani di portarsi a 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e preparare la sfida contro il Napoli con maggiori consapevolezze. Domenica, infatti, al Sinigaglia arriva la capolista, squadra contro cui gli uomini di Cesc Fabregas andranno alla ricerca di continuità di risultati. Il tecnico spagnolo potrebbe confermare in attacco la scelta del falso nueve, per non dare punti di riferimento alla retroguardia di Antonio Conte: con il rientro di Alieu Fadera dalla squalifica, il compito potrebbe toccare ad Assane Diao, con Patrick Cutrone pronto a subentare dalla panchina. Pronti dal primo minuto in difesa Alberto Moreno e Marc-Oliver Kempf, ancora assente Sergi Roberto in mediana.