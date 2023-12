Il Cies: nella classifica dei 30 Under 20 con più esperienza c'è Scalvini

Il 90° rapporto mensile dell'Osservatorio Calcio del CIES presenta i 30 giocatori nati dal 2003 in poi, per nove diversi ruoli, che hanno accumulato più esperienza di gioco nell'ultimo anno. Con 17 calciatori, la Liga spagnola è il campionato più rappresentato, seguita dall'Eredivisie olandese, dalla Pro League belga e dalla MLS negli Stati Uniti e in Canada (16 giocatori nei tre casi).