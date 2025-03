Il Chelsea difende Fofana: "Insulti razzisti abominevoli"

Il Chelsea, attraverso un comunicato, prende posizione al fianco di Wes Fofana, travolto da insulti razzisti via social dopo la sconfitta nel derby contro l'Arsenal. "Il Chelsea Football Club è sconvolto e disgustato dal recente aumento di insulti razzisti online nei confronti dei propri giocatori. Gli insulti a cui è stato sottoposto Wes Fofana dopo la partita di ieri sono abominevoli e non saranno tollerati - si legge nella nota -. Wes e tutti i nostri giocatori hanno il nostro pieno supporto. Collaboreremo con le autorità competenti per identificare i responsabili e prenderemo le misure più dure possibili".