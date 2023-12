Il calendario dell'Italia: si parte con l'Albania, stadi e giorni delle gare 

© Getty Images

L'Italia di Luciano Spalletti farà il suo esordio a Euro 2024 il prossimo 15 giugno. Ossia il giorno successivo alla sfida tra Germania e Scozia, quella inaugurale dell'attesa competizione che si disputerà in terra teutonica. Gli azzurri affronteranno, in quel di Dortmund (Signal Iduna Park), l'Albania di Sylvinho, vice di Roberto Mancini ai tempi dell'Inter. Poi i campioni in carica dovranno vedersela con la Spagna: appuntamento per il 20 giugno a Gelsenkirchen, nell'impianto che ospita le gare casalinghe dello Schalke 04. La fase a gironi della Nazionale si concluderà contro la Croazia di Modric il 24 giugno: teatro dell'incontro lo stadio del Lipsia.