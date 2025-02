Il Bologna ritrova Ferguson, ma si ferma Holm

Dopo Orsolini, Italiano ritrova anche Lewis Ferguson: ma perde Emil Holm. Il terzino destro svedese ha accusato una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra: tre settimane di stop e ballottaggio tra l'ultimo arrivato Calabria e De Silvestri per una maglia, in vista della trasferta di sabato al Tardini di Parma. Ballottaggio anche tra Casale e Lucumi, al centro della difesa. A centrocampo, torna tra i convocati Ferguson, che mercoledì ha ripreso gli allenamenti dopo tre settimane di stop: difficile parta titolare, con Freuler, Moro e Pobega che si giocano una maglia. Italiano valuta, considerando che giovedì prossimo ci sarà il recupero con il Milan e tanto Pobega quanto Freuler sono diffidati. Davanti, spera di ritrovare minuti Orsolini, rientrato alla vigilia del Torino tra i convocati: possibile però l'ingresso a partita in corso, con la conferma di Ndoye e Dominguez a supporto di Castro. Out anche gli infortunati Odgaard e Pedrola.