Pallone d'Oro: fuga di notizie e scommesse sospette, organizzatori valutano denunce

02 Nov 2026 - 15:51
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Il gruppo Amaury, proprietario del quotidiano 'L'Équipe' e della rivista 'France Football' che ogni anno assegna il Pallone d'Oro, sta valutando la presentazione di una denuncia in seguito ad accuse riguardanti "fughe di notizie e scommesse potenzialmente fraudolente" legate alla vittoria dell'inglese Harry Kane. Lo ha reso noto oggi il gruppo stesso. "L'integrità del Pallone d'Oro è una priorità assoluta", sottolinea il gruppo Amaury in un comunicato, precisando che l'iter per la presentazione di una denuncia è "in corso". "Prendiamo molto sul serio le accuse di fughe di notizie sui risultati e di scommesse potenzialmente fraudolente", aggiunge il gruppo editoriale. Da alcuni giorni, la testata finanziaria online 'Upside' sostiene che siano state effettuate diverse giocate, potenzialmente sospette, su 'Polymarket' - una piattaforma di scommesse non autorizzata in Francia - prima della cerimonia tenutasi martedì a Londra. Secondo 'Upside', sarebbero stati scommessi circa 265.000 dollari "attraverso 12 account, riconducibili verosimilmente alla stessa persona", pochi giorni prima dell'evento, indicando l'esatta classifica dei primi cinque: nell'ordine, Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri e Lionel Messi. Il gruppo Amaury fa sapere che sono in corso "indagini per verificare i fatti e determinare eventuali responsabilità". 

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