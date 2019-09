Ibra entra ancora in polemica con i giornalisti. "Sono il miglior giocatore della storia della MLS”" ha detto in mixed zone. E a chi gli chiedeva il perché di tale affermazione ha risposto: "Mi hai visto giocare in questi due anni oppure in Svezia non trasmettono le mie partite?". Poco dopo altra provocazione: "Non pensi di dover vincere il campionato prima di dire di essere il migliore?", Risposta: “No, ho provato a vincerlo. Tu da dove vieni?". "Messico". "Ah, ora capisco". Il Messico è il paese di Carlos Vela, capocannoniere proprio davanti a Ibra.