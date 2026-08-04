Ibrahimovic, dietro l'assenza al funerale di Baresi c'è una motivazione strettamente personale

Rispondere a questa domanda è impossibile: in quanto rappresentante della proprietà del Milan, nonché leggenda del club rossonero, è normale comprendere lo stupore (e la rabbia) di chi si aspettava la sua presenza per l'ultimo saluto a uno dei più grandi capitani e giocatori del club di ogni epoca. Dall'altro lato, conoscendo la storia personale dello svedese e in particolare l'episodio legato al fratello perso dodici anni fa, non è una scelta che sorprende. Per lo stesso motivo, d'altronde, fu assente anche al funerale di Sinisa Mihajilovic a cui lo legava una amicizia molto forte nata molti anni prima. E le polemiche, anche in quel caso, furono furiose.