I complimenti di Carletto: "Scudetto meritato, Sarri è stato bravo"

Sarà perché ci è già passato vent'anni fa o magari è solo solidarietà professionale. Carlo Ancelotti, a Radio Anch'io sport, rivolge un pensiero affettuoso a Sarri e alla Juve campione d'Italia: "E' stato uno scudetto meritato anche se rispetto al passato ha avuto più difficoltà. L'arrivo di un allenatore con idee diverse rispetto ai suoi predecessori ha fatto sì che non sia stata una cavalcata, però alla fine Sarri ha fatto un ottimo lavoro". Ricordando le critiche feroci subite dai tifosi bianconeri, poi, l'allenatore dell'Everton aggiunge: "Conoscendo le sue idee non è facile arrivare in una squadra che vince e impiantare subito il proprio credo. Il prossimo anno inciderà di più. E' normale che la panchina della Juventus sia la più criticata":

Su Sarri, poi, Ancelotti non è d'accordo con chi sostiene che non sia adatto all'ambiente bianconero: "Ha fatto molto bene al Napoli e al Chelsea e merita di stare su una grande panchina come quella della Juve". Ci sono poi parole affettuose per un suo ex calciatore a cui è rimasto legato: "Cristiano è serio, professionale, fa sempre tanti gol, la sua è stata la solita stagione. E' il solito Ronaldo e lo sarà anche l'anno prossimo. Questo giocatore ha una serietà tale che gli permette di mantenersi sempre ad altissimo livello".