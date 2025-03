Hummels: "Questa Roma può vincere l’Europa League"

Dopo la vittoria con l'Empoli, Mats Hummels esalta il momento che sta attraversando la Roma e punta l'obiettivo europeo. "Sembrava di giocare all'Oloimpico stasera - ha spiegato il difensore giallorosso -. E' tutto cambiato rispetto a qualche mese fa, c’è una grande unità di intenti con i tifosi e all’interno del gruppo, è una squadra che si supporta. Sono felice perché abbiamo vinto tante partite ed ora va tutto bene". "Mi piace lavorare in campo e portare la Roma a vincere e, perché no, anche visitare Roma", ha aggiunto, scherzando sugli ultimi post su Instagram con tanto di polemiche. "La gara con l'Athletic? Sarà una grande partita con un avversario molto forte. A Bilbao i tifosi saranno in partita e noi dobbiamo lottare contro 11 giocatori e 50mila tifosi. Possiamo lottare anche noi - ha concluso -. Questa Roma può vincere l’Europa League? Sì, può farlo".