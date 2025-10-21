Logo SportMediaset

Huijsen, parla il padre: "Dean e gli altri talenti della Juve mandati via da un direttore"

Il padre di Huijsen, ex difensore della Juve ora al Real Madrid, è tornato sull'addio del giovane spagnolo ai bianconeri

21 Ott 2025 - 13:35

La trasferta di Champions in programma mercoledì sera arriva nel momento più delicato, fino a questo momento, della stagione juventina: una partita che rischia di indebolire ancor di più le certezze dei bianconeri o, al contrario, aiutare Tudor a uscire dal momento negativo. La Juventus troverà davanti a sé, con la maglia del Real Madrid, Dean Huijsen, ex difensore della Next Gen bianconera che ora sta imparando a guidare la difesa dei blancos, provando a diventarne un punto di riferimento. 

Alla vigilia della partita ha parlato il padre del difensore spagnolo, tornando proprio sull'addio alla Juventus e criticando le mosse dell'ex direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli: "Ricordo il periodo di Dean alla Next Gen della Juve con grande piacere, era un bel progetto ben sviluppato da Tognozzi, Cherubini e Manna. L'unico problema è stato un direttore (Giuntoli) che ha venduto tutti i talenti prima che potessero mettersi in mostra con la maglia della Juventus. Credo che quello fosse il vero sogno dei fondatori di questo progetto". 

Ma con un nuovo management e un nuovo allenatore, oggi Huijsen sarebbe ancora un giocatore della Juventus?

"Rispondo con un'altra domanda: la nuova dirigenza avrebbe venduto Dean per 15 milioni? E bisogna vedere chi avrebbe preferito l'allenatore attuale tra Huijsen e gli altri giocatori. Non spetta a me commentare o dare giudizi sotto questo punto di vista".

