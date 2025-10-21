Huijsen, parla il padre: "Dean e gli altri talenti della Juve mandati via da un direttore"

Alla vigilia della partita ha parlato il padre del difensore spagnolo, tornando proprio sull'addio alla Juventus e criticando le mosse dell'ex direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli: "Ricordo il periodo di Dean alla Next Gen della Juve con grande piacere, era un bel progetto ben sviluppato da Tognozzi, Cherubini e Manna. L'unico problema è stato un direttore (Giuntoli) che ha venduto tutti i talenti prima che potessero mettersi in mostra con la maglia della Juventus. Credo che quello fosse il vero sogno dei fondatori di questo progetto".