Hernanes torna a giocare in Italia: il Profeta in Prima Categoria

UFFICIALE

L'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus riparte dal Piemonte dopo aver lasciato il calcio a maggio 2022. Vestirà la maglia dell'ASD Sale

© instagram A volte ritornano. Dopo aver dato l'addio al calcio nel 2022, il Profeta Hernanes è pronto a riallacciarsi gli scarpini e tornare a giocare in Italia dopo le esperienza con Lazio, Inter e Juventus. Il centrocampista brasiliano classe 1985 ripartirà dalla Prima Categoria e, più precisamente, dalla ASD Sale, squadra di Sale in provincia di Alessandria.

Un ritorno in Italia a quasi 8 anni dall'ultima volta che si aggiunge ad altri grandi nomi che in estate sono andati in giocare in Serie D come Cristian Llama e Takayuki Morimoto (compagni 10 anni fa nel Catania del Cholo e anche oggi nell’Akragas), Federico Piovaccari (alla Cavese), Matteo Ardemagni (Chieti) e anche Reginaldo (Real Casalnuovo). Bentornato Profeta.