Hellas Verona, Zanetti: "Salvezza meritata, giunta dopo un lavoro complicato"

Paolo Zanetti commenta con grande equilibrio la salvezza del suo Verona: "L'obiettivo è importante, giunto dopo un lavoro difficile, con una marea di ostacoli da superare tutti insieme. La salvezza è meritata, la squadra è stata salva tutto l'anno, anche attraversando momenti non semplici. Per la squadra che siamo, arrivare quattordicesimi è un grande risultato, un'impresa". Conclude così le sue riflessioni Zanetti: "Quando nel calcio non vinci ci sta di mettere in discussione le cose. Il direttore mi ha dato fiducia e io l'ho ripagato con i risultati, con una salvezza difficile. Grazie a una squadra che si è compattata con me e che mi vuole molto bene. Potevamo salvarci molto prima ma non siamo riusciti a dare la stoccata, ce l'abbiamo fatta fino all'ultima partita"