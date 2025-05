Hellas Verona, Zanetti: "Dobbiamo tornare da Empoli con la salvezza"

L'allenatore del Verona ha presentato la sfida salvezza a Empoli: "È una squadra con identità ben chiara, fatta di furore agonistico, corsa, fisicità, verticalizzazioni e dispone anche di ottime individualità". Paolo Zanetti chiede alla squadra di non farsi distrarre dalle notizie provenienti dagli altri campi: "Sono stato spesso, da giocatore e allenatore, dentro queste situazioni. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, rimanendo lucidi e mettendo in campo tutto quello che abbiamo da dare. Dobbiamo fare del nostro meglio senza pensare agli altri. Questo errore lo abbiamo fatto magari in passato e non è andata bene. La squadra però è cresciuta nel frattempo dal punto di vista agonistico, in funzione della caratura degli avversari incontrati. Dobbiamo star dentro una partita di grande valenza per noi e dobbiamo tornare a casa con la salvezza".