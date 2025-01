Guardiola: "Qualificazione? Ce la faremo"

"Non è una questione personale, è qualcosa che riguarda il club. Uscire dalla Champions non sarebbe una buona cosa, ma non ci sto pensando in questo momento. Apprezzo la vostra preoccupazione per una mancata qualificazione, ma penso che ce la faremo". Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola carica la sua squadra alla vigilia della sfida con il Bruges decisiva per la permanenza in coppa degli inglesi, attualmente fuori dalla zona playoff e costretti a vincere contro i belgi. "Non sono così ingenuo da non sapere quanto questa competizione sia importante a livello finanziario per la società, ma vogliamo provare ad andare fino in fondo per motivi sportivi", ha aggiunto l'allenatore catalano. I Citizens si sono qualificati per la fase a eliminazione diretta della Champions per undici anni consecutivi e hanno trionfato nel 2023.