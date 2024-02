Guardiola: "L'Inter sta volando, ha battuto l'Atletico e vincerà lo scudetto"

DALL'INGHILTERRA

"I nerazzurri sono forti e ora se ne sono accorti tutti. In Serie A vincono le gare con tre o quattro gol di scarto"

© Getty Images Pep Guardiola se ne intende ci calcio e dall'Inghilterra continua a sottolineare le prestazioni dell'Inter in Italia e non solo. "L'Inter sta volando in Serie A e, se non accadrà qualcosa di strano, conquisterà lo scudetto perché vince le gare con tre o quattro gol di scarto - ha dichiarato il tecnico del Manchester City tornando a esaltare il rendimento dei nerazzurri -. In Champions League ha battuto nell'andata degli ottavi un avversario incredibile come l'Atletico Madrid. Sono davvero forti".

Vedi anche Mercato Guardiola e l'avvenire da CT: "Vorrei allenare una Nazionale, ma non so chi mi possa prendere"

"Lo scorso anno prima della finale di Champions c'era chi pensava che fossimo fortunati a trovarla e avete visto che partita è venuta fuori - ha proseguito Guardiola riavvolgendo il nastro e tornando all'ultimo atto della Champions della scorsa stagione -. Noi sapevamo che erano forti e adesso lo hanno capito tutti".

Poi qualche considerazione generale poco prima della gara di Fa Cup contro il Luton con un occhio rivolto sempre ai nerazzurri. "Non sarà un incontro facile e non c'è niente di scontato - ha osservato Pep - . Guardate ora alla qualità dei nostri avversari in Inghilterra e in Europa. Guardate l'Inter...".