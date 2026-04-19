Guardiola e la papera di Donnarumma: "Bella la reazione dei compagni"

La papera di Gianluigi Donnarumma è stata solo un grande spavento per Pep Guardiola. Alla fine i Citizens hanno battuto l'Arsenal in un match a dir poco delicato e Guardiola ha analizzato così l'episodio davanti alle telecamere: "Khusanov deve bloccare meglio e contrastare l'aggressività di Havertz - l'analisi del tecnico spagnolo -. Ma ho apprezzato la reazione dei suoi compagni, erano lì per aiutarlo. In altre squadre tutti si lamentano dopo aver preso gol e questa cosa non mi piace".