Guaio Italia: affaticamento al polpaccio per Bastoni, in ansia pure l'Inter

NAZIONALE

Il centrale sosterrà domani gli esami strumentali: difficilmente giocherà le prossime due sfide in nazionale. E alla ripresa c'è la Juventus

Brutta notizia per la Nazionale e per l'Inter. Nell'allenamento pomeridiano a Coverciano, Alessandro Bastoni si è fermato abbandonando la seduta. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un affaticamento muscolare al polpaccio destro: maggiori dettagli si scopriranno nella giornata di domani, quando l'ex Atalanta svolgerà gli esami strumentali. Alla finestra ovviamente c'è anche l'Inter: alla ripresa c'è la sfida scudetto con la Juventus, adesso ovviamente a forte rischio per il 24enne di Casalmaggiore.

Certamente da escludere la sua presenza nella sfida dell'Olimpico di venerdì sera contro la Macedonia del Nord: Bastoni era stato provato come titolare in una difesa a 4 tutta nerazzurra, completata da Acerbi, Darmian e Dimarco, ma ora al suo posto potrebbe scendere in campo lo juventino Gatti.

Per l'ex Frosinone sarebbe la terza presenza in maglia azzurra: l'esordio era avvenuto l'11 giugno 2022 contro l'Inghilterra in Nations League, sotto la guida di Mancini, e anche all'epoca era stato schierato sul centro destra in una difesa a 4 al fianco di Acerbi, disputando per altro un'ottima gara prima ancora di aver debuttato in Serie A.

INFEZIONE RESPIRATORIA, SI FERMA ANCHE CALHANOGLU

Un'altra brutta notizia per Simone Inzaghi arriva dalla Turchia: i media locali riportano infatti che Hakan Calhanoglu ha saltato l'ultimo allenamento della nazionale a causa di un'infezione alle vie respiratorie. La nazionale guidata da Vincenzo Montella scenderà in campo il 18 novembre in amichevole contro la Germania e poi il 21 nell'ultima giornata del Gruppo D di qualificazione a Euro 2024 contro il Galles.