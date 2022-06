Nations League: Inghilterra-Italia 0-0, Azzurri sempre primi nel girone

INGHILTERRA-ITALIA 0-0

Nella rivincita di Euro 2020, le due nazionali vanno in bianco, ma sono i nostri ad avere i maggiori rimpianti

Nella terza giornata di Nations League, l'Italia pareggia 0-0 contro l'Inghilterra e mantiene la vetta del gruppo 3 della Lega A con 5 punti. A Wolverhampton, grande primo tempo gli Azzurri che creano almeno 4 palle gol, in particolare con Tonali (miracolo di Ramsdale al 25') e Pessina nel finale della frazione. Per gli inglesi una traversa di Mount (9'). Nella ripresa l'Italia cala un po' e l'occasione più nitida è per Sterling che calcia alto da un metro a porta vuota (52'). Porte chiuse e reti bianche: Inghilterra e Italia si accontentano del pareggio





































LA PARTITA

Continua la crescita e arrivano altri segnali positivi da parte della giovane Italia, che torna dall'Inghilterra con un punticino prezioso e fa un ulteriore step dopo le prove con Germania e Ungheria. Non arrivano i tre punti, è vero, ma gli Azzurri hanno creato diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo. Situazione sempre apprezzata dagli allenatori, ma anche in questo nuovo corso Mancini conferma la difficoltà a trovare la via del gol, anche per la mancanza di un bomber cinico e spietato. Soprattutto nella prima frazione i nostri meritavano di andare al riposo con almeno un gol, ma un po' di imprecisione e le parate di Ramsdale hanno tenuto in vita gli inglesi. Da applausi il debutto di Federico Gatti, 24 anni tra meno di due settimane: il centrale, dopo il prestito al Frosinone, tornerà alla Juve e se gioca a questi livelli lotterà per una maglia da titolare. Martedì la sfida con la Germania.

Mancini cambia 9/11esimi della squadra che ha battuto l'Ungheria: confermati solo Donnarumma e Pellegrini, con il romanista spostato nel tridente d'attacco con Pessina e Scamacca. Esordio in Nazionale per Gatti del Frosinone, ma di proprietà della Juve. Anche Southgate rivoluziona la squadra rispetto alla Germania: in difesa c'è Tomori, Abraham punta supportato da Sterling, Mount e Grealish. Kane parte dalla panchina. E' davvero un bel primo tempo quello della Giovine Italia, a cui manca solo il gol. Al 2' Pellegrini per l'imbucata di Frattesi, diagonale a lato di poco. Gli inglesi si scuotono e vanno vicini al gol due volte: al 5' errore di Donnarumma in disimpegno, Abraham anticipa Locatelli ma non riesce a calciare con la giusta coordinazione. Quattro minuti dopo il portiere del PSG si riscatta, disinnescando il tentativo di Mount con l'aiuto della traversa. I padroni di casa soffrono i nostri cambi di campo, come al 25' quando Locatelli pesca sulla corsa Di Lorenzo, cross al volo del terzino del Napoli e tiro a botta sicura di Tonali con Ramsdale che si salva miracolosamente con i piedi. Bravo il portiere britannico, ma l'ex milanista poteva senza dubbio fare di più. Il finale della prima frazione è tutto di marca azzurra: al 41' Pessina per Scamacca, che controlla ma poi calcia alto. Al 44' l'atalantino si mette in proprio, si accentra e fa partire un sinistro dal limite alzato sopra la traversa dal numero 1 dell'Arsenal. Poi sul finire la doppia conclusione di Pessina (ribattuta da Tomori) e Locatelli, bloccata da terra da Ramsdale.

Nella ripresa gli Azzurri perdono un po' le distanze e gli inglesi vengono fuori con il passare dei minuti. La tendenza, in diversi frangenti, di abbassarsi troppo fa infuriare Mancini e al 52' dobbiamo ringraziare Sterling, che sciaguratamente da un metro calcia alto il pallone di James. Più difficile da sbagliare che da segnare, ma l'attaccante del City non è nuovo a errori simili. Con il passare dei minuti viene sempre più fuori la stanchezza di una stagione lunga e faticosa e i due ct cercano forze fresche dalla panchina: Southgate si gioca, tra le altre, la carta Kane, il Mancio regala l'esordio in Nazionale a Esposito e altri minuti preziosi a Gnonto. Le due squadre ci provano, ma manca lucidità e alla fine il pareggio fa di certo più felice la nostra giovane Italia.

LE PAGELLE

Ramsdale 7 - Southgare gli regala una maglia da titolare e il portiere dell'Arsenal non spreca l'occasione. Prodigioso su Tonali, dice no anche a Pessina nel finale del primo tempo. Solo una sbavatura con i piedi, ma tra i pali è una garanzia

Abraham 5 - Gara incolore per l'attaccante della Roma, che ha solo un'occasione su un errore in disimpegno di Donnarumma. Per il resto non la becca mai con Acerbi e Gatti.

Sterling 5 - Comincia bene con il pallone per Mount che prende in pieno la traversa. Imperdonabile l'errore da un metro nella ripresa a porta praticamente spalancata.

Gatti 7 - Debutta in Nazionale ancora prima di quello in Serie A con un'ottima prova al fianco di Acerbi. Preciso, sicuro, in sintesi sembra un veterano. Se il buongiorno si vede dal mattino, Mancini può guardare con grande ottimismo al futuro.

Tonali 6 - Solita prova di qualità e quantità del centrocampista del Milan. Mezzo punto in meno per la chance sprecata nel primo tempo: bravo Ramsdale, ma si poteva fare di più

Scamacca 5,5 - Dura vita là davanti tra le grinfie di Tomori e Maguire. Lotta e combatte, ha una sola occasione e la spreca calciando alto da buona posizione.

IL TABELLINO

INGHILTERRA-ITALIA 0-0

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale 7; James 6,5, Maguire 6, Tomori 6,5 (43' st Guehi sv), Trippier 5,5; Rice 6 (20' st Phillips 6), Ward-Prowse 6; Sterling 5 (34' st Saka sv), Mount 6 (20' st Bowen 6), Grealish 6,5; Abraham 5 (20' st Kane 5,5). A disp.: Pope, Pickford, Stones, Walker, Coady, Bellingham, Gallagher. All.: Southgate 5,5

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6,5, Gatti 7, Acerbi 6,5, Dimarco 6,5 (42' st Florenzi sv); Frattesi 6, Locatelli 6,5 (19' st Gnonto 6), Tonali 6; Pessina 6 (43' st Cristante sv), Scamacca 5,5 (32' st Raspadori 5,5), Pellegrini 6 (19' st Esposito 6). A disp.: Gollini, Meret, Luiz Felipe, Calabria, Politano, Barella, Scalvini. All.: Mancini 6,5

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: -

Ammoniti: Locatelli (I), Grealish (IN), Gatti (I), Ward-Prowse (IN), Tonali (I)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• L’Italia è imbattuta da cinque gare consecutive (1V, 4N) contro l’Inghilterra e ha eguagliato la serie più lunga di incontri consecutivi senza sconfitta contro i Tre Leoni ottenuta tra giugno 1980 e febbraio 1997 (4V, 1N).

• L’Italia non ha trovato il gol in quattro delle ultime sette partite, tante volte quante nelle precedenti 45 gare sotto la gestione Mancini.

• L’Italia ha pareggiato sette delle 15 gare disputate in UEFA Nations League (6V, 2N): solamente Lettonia e Germania (otto) hanno pareggiato più gare degli Azzurri nella competizione (sette).

• L'Inghilterra è rimasta senza successo per tre gare consecutive per la prima volta dal 2018: tre sconfitte in quell'occasione, contro Croazia, Belgio e Spagna.

• Fikayo Tomori e Tammy Abraham sono rispettivamente il quinto e il sesto giocatore dell’Inghilterra ad affrontare l’Italia mentre militano in un club italiano dopo Ray Wilkins, Mark Hateley, Trevor Francis e Paul Ince.

• L’Inghilterra ha pareggiato due gare consecutive per la prima volta dal novembre 2017 (pareggi per 0-0 contro Germania e Brasile).

• L’Inghilterra ha pareggiato una gara per 0-0 per la prima volta dalla gara contro la Scozia a EURO2020 nel giugno 2021.

• L’Italia ha pareggiato una gara per 0-0 per la prima volta dalla gara contro la Nord Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 nel novembre 2021.

• Federico Gatti è stato il giocatore dell’Italia ad aver effettuato più respinte (tre) e intercetti (due) in questa partita.

• Harry Maguire è il giocatore che ha giocato più palloni in questa gara (93).