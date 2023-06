Guai per Ishak Belfodil: arrestato a Parigi, avrebbe tentato di strangolare la sorella di 15 anni

IL CASO

L'ex attaccante di Parma, Bologna e Inter è finito in manette in Francia con l'accusa di tentato omicidio

© Getty Images Guai in Francia per Ishak Belfodil, ex conoscenza della Serie A per aver giocato con le maglie di Inter, Bologna e Parma. Il franco-algerino, secondo quanto riferito da Le Parisien, sarebbe infatti stato arrestato vicino a Parigi con l'accusa di aver aggredito la sorellina di 15 anni. Il 31enne è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver tentato di strangolare la sorella dopo un violento litigio.

In Italia dal 2012 al 2015, con parentesi tra Bologna, Parma, Inter e Livorno prima di andare a finire in Qatar, Belfodil è stato fermato dalla polizia vicino alla capitale francese. Qui, riferisce il quotidiano transalpino, si trovava con la famiglia in vacanza quando per motivi ancora da chiarire sarebbe scoppiata una violenta lite.

Il 31enne, si legge, avrebbe quindi tentato di strangolare la sorellina 15enne che però, almeno per il momento, non avrebbe sporto denuncia. Belfodil è stato sentito dagli inquirenti e sono in corso le indagini per cercare di chiarire i contorni della vicenda.

L’ufficio del procuratore di Versailles ha ora 48 ore a disposizione per decidere cosa fare di lui e come procedere dal punto di vista giudiziario. Al momento l'attaccante, che gioca all'Al Gharafa in Qatar, si trova in custodia presso il comando di polizia di Élancourt, nella regione parigina.