Guai in patria per Igli Tare: è accusato di riciclaggio e corruzione, indagini in corso

Tare è stato sottoposto a un interrogatorio che è durato sei ore: l'indagine è ancora in corso e a legare l'ex dirigente del Milan e la Balluku sarebbe una villa sulla costa ionica albanese. Villa che sarebbe stata offerta all'ex vice premier, come tangente per un appalto concesso a un'impresa edile quando era dirigente della società di controllo del traffico aereo Albcontrol. Per far perdere tracce dell'operazione la struttura sarebbe stata intestata a Igli Tare, con quest'ultimo che avrebbe stilato "un fittizio contratto d'affitto con l'ex capogabinetto di Balluku". Secondo gli inquirenti quindi la villa di Tare sarebbe riconducibile a tutti gli effetti a Balluku che ne avrebbe usufruito nel corso degli anni. Ricordiamo che si tratte solo di presunte accuse, tutte da dimostrare nelle successive fasi del procedimento.