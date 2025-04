Gravina: "Violenza su arbitri? Non possiamo modificare noi codice penale"

"Violenza su arbitri? E' un fatto culturale e di educazione, ci sono già delle sanzioni ma non possiamo pensare noi a modificare il codice penale". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina parlando a margine dell'evento 'Il Foglio a San Siro', a proposito degli ultimi episodi di violenza sugli arbitri come quello avvenuto in un torneo giovanile. "Quest'ultima squadra è stata esclusa dal campionato, con 70-80 anni di squalifica inflitte ai protagonisti. E' stato un segnale, dobbiamo portare avanti un progetto di educazione", ha aggiunto.