Gravina: "Var a chiamata eliminerebbe polemiche. Fiducia assoluta in Spalletti"

"Il Var a chiamata eliminerebbe polemiche legate a valutazioni non sempre corrette da parte del giudice di gara, anche se riteniamo debba essere conservata l'oggettività del fuorigioco e della tecnologia del gol-line". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1. Fiducia assoluta in Spalletti, "avendo visto come lavora e dandogli il tempo necessario per ottenere i risultati, sapendo che i giocatori selezionabili, per una serie di ragioni, sono limitati rispetto ad altre nazioni - ha proseguito parlando del ct azzurro - Valutare la qualità di un tecnico sulla base di un risultato a breve termine è un errore strategico. Quando lo abbiamo scelto era il migliore allenatore sul mercato".