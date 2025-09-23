Rummenigge: "In Italia mi hanno amato, in Germania no"

Karl Heinz Rummenigge è stato un mito per i tifosi interisti e non solo, grazie alle prestazioni compiute in Serie A. Una situazione che ha spinto il fuoriclasse tedesco a legarsi particolarmente all'Italia come raccontato in un'intervista al Corriere della Sera: "L'Italia ha cambiato totalmente la mia filosofia di vita e ringrazierò sempre gli italiani, non solo i milanesi. La mia famiglia si è sempre sentita bene. Ho imparato tante cose, anche a vestirmi, che non era il mio forte: quando tornavo in Germania venivo visto come un gentiluomo italiano - ha spiegato Rummenigge -. In Germania mi hanno voluto bene, in Italia mi hanno amato. Da calciatore è stato più divertente, perché ero nato con un talento che mi aveva dato Dio e mi sentivo in obbligo di fare quello ho fatto, anche perché un mio allenatore a 18 anni mi ha detto la frase chiave: ‘Ti do un calcio nel sedere se tra due anni non sei in Nazionale...’. E ce l’ho fatta: vivere in campo è come vivere in Paradiso. Da dirigente ho dovuto studiare, imparare molto. È tutto molto più complicato".