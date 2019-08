"Mai come quest'anno sarà un campionato avvincente, tanti club si stanno attrezzando per fare bene e il ritorno di allenatori come Conte e Sarri e l'arrivo di giocatori come Ribery e De Light rappresentano uno bellissimo sport per il calcio italiano". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando la Serie A ormai ai nastri di partenza. "Non sta a me dire chi è la squadra favorita - ha continuato Gravina oggi a Coverciano per il saluto agli arbitri - . L'arrivo di giocatori importanti dimostra che il calcio italiano sta acquisendo di nuovo credibilità. Dobbiamo tutti adoperarci ad apprezzare e difendere questo bene prezioso che è il nostro calcio".