Gravina: "Rinviare una giornata di Serie A per la Nazionale non è fattibile. A lavoro per stage a febbraio"

Le sfide tra Italia e Irlanda del Nord: 7 vittorie azzurre negli 11 precedenti
Le parole del presidente della FIGCdi Redazione
Il presidente della FIGC Gravina, in occasione dell'assemblea del Consiglio Federale, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nazionale e il delicatissimo spareggio per la qualificazione al mondiale che attende gli azzurri: "Il rinvio di una giornata di Serie A per preparare meglio il playoff? Non è fattibile, non ci sono scorciatoie. Faremo comunque tutto il possibile, ci stiamo attrezzando per uno stage a febbraio che sia compatibile con gli impegni delle società, soprattutto quelle che giocano a livello internazionale".
La sensazione è che la FIGC farà di tutto per assicurare a Gattuso il miglior avvicinamento possibile alla semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord: "Gattuso avrà libertà di manovra e potrà osservare da vicino i giocatori in questi quattro mesi. Giocare a Bergamo la semifinale è un'idea, l'impianto è idoneo". Il presidente della Federazione ha poi sottolineato: "L'Italia fuori dai mondiali sarebbe un danno di immagine innanzitutto per noi, ma anche per gli organizzatori, che non potrebbero ospitare la Nazionale di uno dei paesi in cui il calcio è più seguito".
