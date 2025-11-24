Logo SportMediaset

Calcio
ITALIA

Gravina: "Rinviare una giornata di Serie A per la Nazionale non è fattibile. A lavoro per stage a febbraio"

Le parole del presidente della FIGC

di Redazione
24 Nov 2025 - 15:30

Il presidente della FIGC Gravina, in occasione dell'assemblea del Consiglio Federale, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nazionale e il delicatissimo spareggio per la qualificazione al mondiale che attende gli azzurri: "Il rinvio di una giornata di Serie A per preparare meglio il playoff? Non è fattibile, non ci sono scorciatoie. Faremo comunque tutto il possibile, ci stiamo attrezzando per uno stage a febbraio che sia compatibile con gli impegni delle società, soprattutto quelle che giocano a livello internazionale". 

Buffon

Buffon: "Paghiamo la presunzione figlia del 2006. Ma al playoff niente paura"

La sensazione è che la FIGC farà di tutto per assicurare a Gattuso il miglior avvicinamento possibile alla semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord: "Gattuso avrà libertà di manovra e potrà osservare da vicino i giocatori in questi quattro mesi. Giocare a Bergamo la semifinale è un'idea, l'impianto è idoneo". Il presidente della Federazione ha poi sottolineato: "L'Italia fuori dai mondiali sarebbe un danno di immagine innanzitutto per noi, ma anche per gli organizzatori, che non potrebbero ospitare la Nazionale di uno dei paesi in cui il calcio è più seguito".

Le sfide tra Italia e Irlanda del Nord: 7 vittorie azzurre negli 11 precedenti

1 di 18
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

nazionale
italia
gabriele gravina

02:11
Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

01:45
Processo Inter: allarme Chivu, Sommer e Lautaro

Processo Inter: allarme Chivu, Sommer e Lautaro

01:43
SRV RULLO MILAN IL PESO DI ALLEGRI 24/11 SRV

Milan, il peso di Allegri: è tornato "Mister Scudetto"

00:48
DICH BUONGIORNO SU FIDUCIA CONTE PRE QARABAF 24/11 SRV

Buongiorno: "Mai persa fiducia in Conte, però mancava una cosa…"

01:17
DICH CONTE SU LUKAKU PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Lukaku torna con la Roma? Sciolto il dubbio"

02:17
DICH CONTE SU NERES-LANG E MODULO PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Difesa a 3? Neres e Lang? No, il segreto è un altro"

01:18
DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

01:30
Stasera il Como a Torino

Stasera il Como a Torino

01:20
Le parole di Conte

Le parole di Conte

00:05
MCH BODO GLIMT SI ALLENA AL CHIUSO MCH

Il Bodo/Glimt prepara la Juve al chiuso

01:42
MCHE ALLENAMENTO JUVE AL FREDDO MCH

Juve "in maschera" per allenarsi al freddo

00:57
MCH STADIO BODO GLIMT MCH

Il gelo di Bodo attende la Juve

00:38
MCH BOCA-TALLERES MCH

Boca-Talleres Cordoba 2-0: doppietta di Merentiel

04:07
Inter-Milan 0-1: gli highlights

Inter-Milan 0-1: gli highlights

02:07
Lazio-Lecce 2-0: gli highlights

Lazio-Lecce 2-0: gli highlights

02:11
Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

Tragedia a Dubai: il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni per un infarto fulminante

17:02
Austria vince 2-0, per Italia U17 niente finale Mondiale
16:34
ManCity, Guardiola si scusa per la reazione furibonda dopo ko col Newcastle
16:26
Inter, Lautaro: "Rialzarsi e andare avanti, come sempre"
16:03
Roma, Dybala e Bailey parzialmente in gruppo
15:29
Atletico Madrid, lesione muscolare per Llorente: salta l'Inter