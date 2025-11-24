Gravina: "Rinviare una giornata di Serie A per la Nazionale non è fattibile. A lavoro per stage a febbraio"

La sensazione è che la FIGC farà di tutto per assicurare a Gattuso il miglior avvicinamento possibile alla semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord: "Gattuso avrà libertà di manovra e potrà osservare da vicino i giocatori in questi quattro mesi. Giocare a Bergamo la semifinale è un'idea, l'impianto è idoneo". Il presidente della Federazione ha poi sottolineato: "L'Italia fuori dai mondiali sarebbe un danno di immagine innanzitutto per noi, ma anche per gli organizzatori, che non potrebbero ospitare la Nazionale di uno dei paesi in cui il calcio è più seguito".