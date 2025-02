Gravina rieletto presidente della Figc con il 98,68% dei voti: "Uniti per centrare gli obiettivi"

"C'è stato un momento in cui ho pensato di non ricandidarmi? Si, ottobre 2023. In occasione della partita di Bari ho comunicato che non avevo più intenzione di ricandidarmi, era una mia scelta personale. Le componenti mi hanno fatto capire che ero stato individuato nel 2018 come persona di riferimento e si sono sentiti traditi da questa scelta. Se c'è qualcosa che non rifarei nell'arco del mio mandato? No, rifarei le stesse cose. Ho sempre riposto fiducia nei miei collaboratori e so che tante persone hanno tradito quella mia fiducia, ma questo non vuol dire nulla. Fa parte del modo di vivere e non rivedo il mio modo di essere".