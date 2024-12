Gravina: "2024 positivo e da otto e mezzo, delusione Europei ci ha permesso di ripartire"

Il 2024 per Gabriele Gravina e la Figc è da considerarsi come un anno positivo. Intervenuto al termine dell'ultimo Consiglio federale, il presidente ha infatti dato un ottimo 8,5 alla stagione, sia per i risultati sul campo che per i tanti traguardi raggiunti: "Considero il bilancio di fine anno particolarmente positivo. Dal punto di vista sportivo, ci sono stati i successi delle Nazionali che hanno portato per la prima volta nella storia un premio importante come il premio Burlaz, riconosciuto a chi ha ottenuto i maggiori successi con l'U17 e l'U19 negli ultimi tre anni. Non lo avevamo mai vinto. Il voto sul piano sportivo è di 8,5 per il risultato delle Nazionali giovanili, e un voto molto alto anche per l'attività economica e gestionale di tutte le altre dimensioni"