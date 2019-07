Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha relazionato al Consiglio federale in merito alle domande presentate dalle società interessate al prossimo campionato di Serie D, tra cui il Palermo oltre a Calcio Foggia 1920, Arzachena Academycs e Lucchese 1905. Entro le 10 di domani mattina è previsto l'invio al presidente federale della relazione dell'apposita commissione sulle domande ex art. 52 comma 10 delle Noif per consentire la decisione in merito all'attribuzione del titolo sportivo e consentirne l'iscrizione al massimo campionato dilettantistico. "In questo momento la commissione sta valutando tutti i requisiti - ha spiegato Gravina - mi sembra non ci siano preoccupazioni o anomalie e gia' domani il consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti dovrebbe completare il tutto".