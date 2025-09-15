Gravina crede nella qualificazione: "Vinciamole tutte e poi tiriamo le somme", su Milan-Como a Perth: "La Serie A non perda la sua identità"

"Nel 2021 siamo stati campioni d'Europa e abbiamo ottenuto due terzi posti in Nations League. Il movimento calcistico è vivo, ma manca quell'obiettivo che non siamo riusciti a centrare due volte, la qualificazione al Mondiale, che ci farebbe tornare a sorridere". Gravina, presidente della Figc, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport, esprimendo grande fiducia nella presenza del gruppo azzurro alla Coppa del Mondo 2026: "Dobbiamo vincere tutte le partite da qui al 16 novembre, poi tireremo le somme. Forse, il problema è che sempre meno giovani italiani vengono lanciati nel nostro campionato, e di conseguenza hanno meno possibilità. Bisogna anche dire, però, che ci sono sempre più italiani che giocano all'esterno, e questo è un guadagno in termini di esperienza".