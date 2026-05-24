Grave incidente per Oikonomou: l'ex difensore di Bologna e Cagliari ricoverato in terapia intensiva

Marios Oikonomou, ex difensore che in Italia ha indossato le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria, è ricoverato in grave condizioni dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Giannina, sua città natale, in Grecia nella mattinata di sabato 23 maggio. La moto del 33enne si sarebbe schiantata contro l'auto di un 63enne proprio davanti l'ospedale locale: Oikonomou ha riportato serie lesioni cranio-encefaliche. Operato d’urgenza, è stato poi trasferito in terapia intensiva.
Classe 1992, l'ex centrale difensivo era stato protagonista della risalita del Bologna dalla Serie B alla A nella stagione 2014-2015. Nel 2024 invece, dopo l'avventura al Panathinaikos, si era ritirato dal calcio giocato. "La famiglia dell'Aek Atene è al fianco di Marios e della sua famiglia, con la speranza che possa uscire vittorioso dalla battaglia più difficile della sua vita" la nota del club greco in cui Oikonomou ha giocato per due anni.