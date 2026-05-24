Grave incidente per Oikonomou: l'ex difensore di Bologna e Cagliari ricoverato in terapia intensiva

Marios Oikonomou, ex difensore che in Italia ha indossato le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria, è ricoverato in grave condizioni dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Giannina, sua città natale, in Grecia nella mattinata di sabato 23 maggio. La moto del 33enne si sarebbe schiantata contro l'auto di un 63enne proprio davanti l'ospedale locale: Oikonomou ha riportato serie lesioni cranio-encefaliche. Operato d’urgenza, è stato poi trasferito in terapia intensiva.