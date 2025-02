Filippo Tajani, figlio del vicepremier, sviene in campo: trasportato al Gemelli, sta bene

Grande paura in campo per Filippo Tajani, figlio del più noto Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio. Il 31enne, difensore del Ferentino, è svenuto sul terreno di gioco e perso i sensi al minuto 38 nel corso del match di Eccellenza che vedeva affrontare il club ciociaro e Città di Paliano, squadra di casa. Nel dettaglio, scrive Ciociaria Oggi, il centrocampista sarebbe improvvisamente caduto a terra in occasione di una azione pericolosa favorendo il gol del pareggio della squadra avversaria.