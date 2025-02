Gotze: "Molti calciatori cadono in un buco nero, Chiellini esempio da seguire"

Chiellini, che si è laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Torino (oltre alla laurea magistrale in business administration) è un punto di riferimento a sentire Gotze: "Apprezzo che Giorgio sia un esempio vivente di come si possa avere successo in un ambito pur continuando a giocare oppure al termine della carriera. Come lui posso citare anche Serena Williams e Kevin Durant oltre a David Beckham". Negli scorsi mesi Chiellini è tornato nella Juventus come Head of Football Institutional Relations.