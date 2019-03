Liza, l'ultima conquista di Neymar: "Che notte a casa sua a Parigi"

12/03/2019

Neymar non ne molla una. Le donne gli piacciono in una maniera smisurata e raramente passa qualche giorno senza che venga alla luce la storia di una sua relazione. Magari anche lampo, però pur sempre una relazione. L’ultima in ordine di tempo si chiama Liza Brito, è una giovane tatuatrice svizzera ma dal nome sembra proprio avere origini brasiliane. Senza particolari complessi, ha raccontato tutto a “20min”, un portale svizzero. “Alla fine di febbraio sono stata qualche giorno a Parigi. Un mio amico, che è anche buon amico di Neymar, mi ha portato a cena al ristorante Matignon. C’erano molti brasiliani al tavolo, tra cui proprio Neymar. Ho parlato molto con lui, soprattutto di tatuaggi, e abbiamo riso molto”. A cena tutto bene, ma c’è stato anche un dopocena, visto che Neymar ha invitato Liza a casa sua. “Qualcosa è successo, ma non darò dettagli intimi”. Forse non ce n’è nemmeno bisogno. “È stato bello, comunque. Neymar è stato molto gradevole. È abbastanza “normale”. La mattina dopo lui è andato a Barcellona. Poi ci siamo mantenuti in contatto e pensiamo di rivederci a Parigi”.

Fin qui sembra una bellissima storia ma poi tutto è stato annebbiato quando la vicenda è diventata di dominio pubblico. “Forse Neymar è arrabbiato con me. Pensa che abbia informato io i mezzi di comunicazione per farmi conoscere. Non è assolutamente vero. Non so come sia venuta alla luce questa storia. Sospetto che qualcuno ci abbia fotografato al ristorante. Spero che Ney mi consenta di spiegargli tutto”. Liza ammette che difficilmente ci sarà qualcosa di serio in futuro, però… “Non sono innamorata di lui, però ho avuto un formicolìo allo stomaco. Una relazione con lui non sarebbe il massimo per me. Non voglio essere conosciuta in questo modo. Sono già felice della mia vita”.