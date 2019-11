Golden Foot 2019, trionfa Modric: "E' un onore"

IL PREMIO

E' Luka Modric il vincitore del Golden Foot 2019. Il centrocampista del Real Madrid, premiato a Montecarlo, ha battuto tra gli altri Chiellini, Ronaldo e Messi: "È un onore ricevere questo grande premio, sono felice di essere qui e di godermi questa serata". Il croato, che nel 2018 vinse il Pallone d'Oro, ha parlato anche dell'Italia dove in passato è stato corteggiato dall'Inter: "L'Italia mi piace, seguo la Serie A perché ho molti compagni di nazionale che giocano lì".

Nel futuro di Modric, chissà, un giorno potrebbe esserci il nostro campionato: "Gli italiani sono fantastici, hanno una mentalità simile a quelle del mio paese. Sì l’Italia mi piace. Vedremo se un giorno potrò giocare in A, non posso parlare di questo perché sono un giocatore del Real. Mi godo l’avventura al Real e per adesso vedo il mio futuro a Madrid".