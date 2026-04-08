Goggia: "Malagò in Figc? Ottimo candidato, dove è andato ha sempre fatto bene"

"È un nome papabile, un ottimo candidato e se dovesse capitargli gli auguro il meglio. Malagò dove è andato ha sempre fatto bene, le medaglie e i numeri gli hanno sempre dato ragione". Sono queste le parole di Sofia Goggia, campionessa dello sci azzurro, all'uscita dal Quirinale dove sono state riconsegnate le bandiere dei Giochi di Milano Cortina, in merito all'ipotesi che Giovanni Malagò sia candidato a guidare la Federcalcio. "Malagò ha sempre rappresentato un'istituzione abbastanza perpetua e trasversale, è una persona con un savoir-faire incredibile, con delle competenze pazzesche ed è il motivo per cui questa Olimpiade siamo riusciti a portarla a casa in questa maniera", conclude Goggia.