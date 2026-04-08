Fiorentina, Vanoli: "In queste due gare misureremo la nostra crescita. Kean aveva dolore"

"Ai ragazzi ho detto che per noi deve essere un motivo d'orgoglio essere qui, ce la giochiamo sapendo che il campo è difficile con un ambiente caldo. Sarà un bellissimo test e ci vorrà lucidità, anche perché sono due gare. Misureremo la nostra crescita". Così il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli alla vigilia dei quarti di andata di Conference League in casa del Crystal Palace. "Kean? Ha manifestato questo dolore alla tibia che si porta dietro da tantissimo. Stiamo cercando di gestirlo, oggi non ce la poteva fare e quindi abbiamo deciso di farlo preparare per la sfida alla Lazio". E ancora: "Mi sarebbe piaciuto arrivare qua con la rosa al completo, perché con queste squadre hai bisogno di tutti. Ma la parola emergenza non mi piace, non è nel mio DNA. Deve essere un'occasione per chi ha giocato poco, per i giovani che sono con noi, lo spirito deve essere questo".