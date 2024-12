Globe Soccer Awards, Lautaro e Lookman in corsa per il 'migliore'

Per il Best Player in corsa anche la Serie A, con Lookman e Lautaro ra i finalisti per il Best Men's Player. Inter e Atalanta sono invece finaliste per il Best Men's Club, Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti in finale per il Best Coach, Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu per il Best Midfielder, Artem Dovbyk e di nuovo Lautaro Martinez per il Best Forward, Giuliano Bertolucci per il Best Agent e Giovanni Sartori per il Best Sporting Director.