Gli Agnelli e Suning tra i più ricchi del calcio: ecco le Top 10 proprietà del mondo

16/02/2019

Il Daily Mirror ha stilato la classifica dei 10 proprietari di calcio più ricchi del pianeta: a sorpresa spicca il patron dei New York Red Bulls, Dietrich Mateschitz, che vanta un patrimonio di quasi 18 miliardi di sterline. Come prevedibile ci sono ben 5 proprietà di club della Premier League ma c'è spazio anche per l'Italia con la famiglia Agnelli e il gruppo Suning.