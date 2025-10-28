Giulini a Cardinale: "Nessuno vuol vedere Cagliari-Lecce? Qualcuno negli Usa forse tifa più noi che Milan"

"Caro Cardinale, facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista. L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e - chissà - qualcuno in USA forse tifa più Cagliari che Milan". Su X arriva la replica stizzita del presidente del Cagliari Tommaso Giulini al proprietario del Milan, che nei giorni scorsi al podcast americano The Varsity aveva detto: "Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema".