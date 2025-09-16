Ternana, Ferrero si presenta: "Io operaio del pallone"

"Il calcio è un amore infinito, come quando da bambino incontri una donna e la amerai per sempre. E io sono un operaio del calcio": Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria, si è presentato così a Terni dopo la cessione della Ternana dai fratelli D'Alessandro alla famiglia Rizzo. Trattativa nella quale - ringraziato nel comunicato stampa della società rossoverde - ha avuto un ruolo "centrale". "Terni è una città meravigliosa - ha detto Ferrero - e avete un grande sindaco, Stefano Bandecchi. Ama la Ternana ed è un uomo del fare. Io sono stato vicino ad acquistarla in passato. Posso non piacere, lo so. Ma dico: fatemi lavorare. Oggi ci sono due professori veri (Gianluigi Rizzo e la moglie Laura Melis operativi nel comparto sanitario privato - ndr) scienziati della medicina, la figlia (Claudia, ndr) vuole fare calcio e io sono il loro operaio".