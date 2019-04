Giudice Sportivo: nessun provvedimento per Mandzukic

09/04/2019

Nessuna sanzione per Mario Mandzukic per il calcio da terra a Romagnoli nei minuti finali di Juve-Milan. Lo ha deciso il Giudice Sportivo, specificando che "acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale... considerato che nel caso di specie il gesto non assume con certezza i connotati della condotta violenta... delibera di non adottare il provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mario Mandzukic...".