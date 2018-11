GIUDICE SPORTIVO, GLI SQUALIFICATI DI SERIE A

13/11/2018

Niente Lazio e niente Parma. Il Giudice Sportivo ha emesso il proprio verdetto e Gonzalo Higuain, espulso nel finale della sfida di San Siro tra Milan e Juventus, è stato squalificato per due giornate "per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara". Fermati per un turno anche l'interista Brozovic e il sampdoriano Linetty "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" oltre al granata Rincon "per proteste nei confronti degli ufficiali di gara".