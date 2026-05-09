Giornata dell'Europa 2026: scende in campo anche lo sport italiano, i dettagli
Federazioni e leghe sportive italiane hanno scelto di portare in campo i colori e i simboli dell’Europa attraverso bandiere e maglie
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In un momento delicato per l'intera umanità tra guerre e instabilità, è più che mai importante sottolineare l'importanza dell'Europa. E oggi, sabato 9 maggio, si festeggia proprio la nascita dell'Europa unita. Una ricorrenza importante per ribadire alcuni dei principi fondanti dell'Unione Europea: inclusione, solidarietà, rispetto, partecipazione e coesione sociale. Valori trasmessi anche dallo sport che non resterà fermo a guardare. Nel weekend del 9 e 10 maggio infatti, federazioni e leghe sportive italiane hanno quindi scelto di portare in campo i colori e i simboli dell’Europa attraverso bandiere, maglie e fasce da capitano blu stellate.
Numerose le adesioni al messaggio unificante della Giornata dell’Europa, promosse dal Ministro per lo sport e i giovani e coordinate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme alla Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Sui campi di tutte le partite di Serie A e Serie B per il calcio, Lega Basket Serie A, Serie A Elite Maschile e Femminile per l’Hockey, si celebrerà la giornata dell’Europa. Si uniscono alle celebrazioni anche il Pegaso meeting per l’atletica in programma allo stadio Ridolfi di Firenze ed il progetto Tennis and friends nella sua tappa di Roma.
Così Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A: "Le iniziative organizzate sui campi della Serie A Enilive testimoniano l’impegno della Lega Calcio Serie A nel contribuire attivamente alla diffusione di alcuni valori fondamentali dell’Unione Europea, come l'uguaglianza, la solidarietà e il rispetto. Un’attenzione particolare è rivolta alle nuove generazioni, anche attraverso il coinvolgimento dei bambini durante il cerimoniale di gara – ha dichiarato Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A -. Il calcio rappresenta infatti uno straordinario strumento di dialogo e integrazione e ha la responsabilità di farsi portavoce di messaggi positivi, promuovendo l’unità e contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea”.
Anche la Serie A di basket farà il suo: "I valori promossi dalla Giornata dell’Europa rappresentano quelli cardine di ogni Società civile - ha esordito Maurizio Gherardini, Presidente Lega Basket Serie A -. E come tali non sono solo fondanti, ma vanno anche difesi e ribaditi nel momento in cui le vicende del mondo li mettono a rischio. Nel mondo dello sport, a tutti i livelli, lo spogliatoio è da sempre il luogo dove “si fa squadra”. All’insegna dell’uguaglianza, della condivisione, del rispetto dell’avversario. Superando barriere culturali e linguistiche, religiose ed etniche. Per tutto questo il basket di Serie A “apre” i suoi spogliatoi, con l’adesione a questa importante iniziativa di forte unità, in occasione delle gare del campionato LBA in calendario il 10 maggio”.
"La Federhockey ha abbracciato con entusiasmo l’idea di partecipare alla giornata dell’Europa perché nello sport c’è un futuro di speranza e vita migliore per tutti e permette di sognare ad ogni età. L’Hockey su Prato, gioco olimpico, da sempre è stato veicolo di messaggi di pace, inclusione, libertà, unità e dialogo: valori che coincidono con quelli dell’Europa di oggi e che sono pilastro dell’Europa di domani" la dichiarazione di Sergio Mignardi, Presidente Federazione Italiana Hockey.