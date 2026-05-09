Giornata dell'Europa 2026: scende in campo anche lo sport italiano, i dettagli

In un momento delicato per l'intera umanità tra guerre e instabilità, è più che mai importante sottolineare l'importanza dell'Europa. E oggi, sabato 9 maggio, si festeggia proprio la nascita dell'Europa unita. Una ricorrenza importante per ribadire alcuni dei principi fondanti dell'Unione Europea: inclusione, solidarietà, rispetto, partecipazione e coesione sociale. Valori trasmessi anche dallo sport che non resterà fermo a guardare. Nel weekend del 9 e 10 maggio infatti, federazioni e leghe sportive italiane hanno quindi scelto di portare in campo i colori e i simboli dell’Europa attraverso bandiere, maglie e fasce da capitano blu stellate.