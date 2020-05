Giornalismo: morto Beppe Barletti, volto storico di 90° Minuto

IL LUTTO

Il mondo del giornalismo sportivo piange Beppe Barletti, volto storico delle trasmissioni Rai 90° Minuto e Domenica Sprint. In pensione dal 1993, avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 30 settembre. Celebri i suoi collegamenti da Torino, dove negli anni '70 raccontava le vicende della Juventus e del Toro. Proprio la società granata è stata tra le prime a tributargli un ricordo, con un tweet sul suo profilo ufficiale.

In Rai, dov'era approdato in seguito a una lunga gavetta, si è occupato anche di automobilismo, atletica e basket, ma è stato anche autore di reportage dall'estero o di servizi di cronaca e politica. Tra le sue interviste, anche quella al celebre cardiochirurgo Chris Barnard, famoso per aver realizzato il primo trapianto di cuore della storia della medicina. Giornalista di una volta, nel senso migliore dell'espressione, fino a qualche tempo fa era una presenza fissa allo Sporting, il circolo torinese della stampa.