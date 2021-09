"Giocatori con gli auricolari come in Nfl": la proposta rivoluzionaria di Nagelsmann

"CALCIO TRADIZIONALE"

Il tecnico del Bayern Monaco lancia la proposta: "Il calcio deve smettere di nascondersi"

"Il calcio deve smettere di nascondersi dietro la tradizione e rivoluzionarsi". Ecco perché Julian Nagelsmann, che da luglio è alla guida del Bayern Monaco dopo il suo arrivo dal Lipsia dietro un pagamento di 25 milioni bonus compresi per liberarlo anticipatamente (cifra record per un allenatore), lancia una proposta innovativa per il mondo del pallone, prendendo spunto dall'Nfl: dotare un giocatore di auricolare per comunicare in tempo reale con il suo allenatore. "È qualcosa di cui abbiamo bisogno", ha detto Nagelsmann in un'intervista a TZ.

"Il calcio è ancora tradizionale, invece il football americano dal punto di vista tecnologico è incredibilmente avanzato in termini di comunicazione con i giocatori - ha proseguito Nagelsmann, che nel luglio 2020 a soli 33 anni è diventato il tecnico più giovane a portare una squadra (il Lipsia) in una semifinale di Champions League - Il quarterback può ascoltare il suo allenatore. Uno stadio è estremamente rumoroso, non ci sono tempi morti, solo l'intervallo per parlare di tattica con i calciatori".