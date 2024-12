Gino Pozzo: "L'Udinese ha il dovere di sognare l'Europa"

"È una tendenza negativa nelle ultime gare, però siamo ancora noni in classifica. Noi che vediamo lavorare il mister Runjaic e il suo gruppo di lavoro ogni giorno, siamo sicuri che stanno facendo bene. Dobbiamo essere fiduciosi che i risultati arriveranno. È un dovere sognare l'Europa, perché i nostri sforzi hanno degli obiettivi però sappiamo quanto sia difficile conquistare un piazzamento europeo". Lo ha detto il manager dell'Udinese, Gino Pozzo, a TV12, a margine della cena di Natale della società friulana. "Non possiamo accontentarci di una salvezza senza che questa crei delle aspettative sulla squadra - ha aggiunto - Nel 2024 ci sono cose fatte bene e altre che non sono andate come volevamo, ma per noi è stata l'occasione per resettare qualcosa e ripartire con l'entusiasmo che questo gruppo di lavoro sta portando, grazie a dei concetti e delle idee. Credo che questo possa costituire l'inizio di un ciclo virtuoso. Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo".